أخبار عاجلة

محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة -
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان -
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج -
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة -
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره -
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية -
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مصانع الطوب.. «الشقيانين هنا»

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى مصنع الطوب، لا يعنى مؤهلك العلمى أو شهادتك الدراسية شيئًا، فهى بمثابة رداء تخلعه على الباب قبل أن تأخذ دورك فى الكدح وحمل القوالب على ظهرك العارى، فى سياق لا يجدى فيه نفعًا سوى العامل البدنى، مؤهلك الأول والأخير للانضمام لعالم صناعة الطوب، وكسب لقمة عيش حلال منه.

مصانع الطوب

غير أنه، وبتدقيق النظر عبر الوجوه العاملة، والبحث أكثر عن قصص حياتهم فى الشوارع الخلفية، قد يفاجئك أن العديد منهم حاصلون على مؤهلات عُليا، ليسانس أو بكالوريوس، لم تُفلح فى تأمين الوظيفة المناسبة لهم، ليضطروا أخيرًا للمهنة المضنية، صناعة الطوب.

مصانع الطوب

بعد انتهاء يوم العمل يذهب العامل فى مصنع الطوب وفى حوزته يومية، 150 جنيهًا، مقابل 12 ساعة عمل، فى المصنع الواحد، يعمل نحو 120 عاملاً، يُطعمون أسرهم من قوت الطوب.

مصانع الطوب

رغم الطبيعة الخشنة للمهنة، أخذت صناعة الطوب دورها مؤخرًا فى الولوج لعالم السوشيال ميديا، فأصحاب المصانع أصبحوا يحرصون كل الحرص على التواجد الافتراضى، وتسويق قوالبهم الصلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

مصانع الطوب

غير أن زحف الحداثة لم يُغيّر من فظاظة المهنة تجاه أصحابها شيئًا، فالعامل بعد كل هذه العقود لايزال يتحمل المسؤولية كاملة عن نفسه، ويدفع فاتورة إصابات العمل، فيما يُخلى صاحب العمل مسؤوليته من اللحظة الأولى عن تقديم أى تأمين، أو معاش، أو أى صورة من صور حقوق العمال.

مصانع الطوب
مصانع الطوب
مصانع الطوب
مصانع الطوب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة