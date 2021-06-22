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محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:36 مساءً
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان
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الأحد 11 يوليو 2021 12:36 مساءً
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج
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الأحد 11 يوليو 2021 12:36 مساءً
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:36 مساءً
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره
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الأحد 11 يوليو 2021 12:35 مساءً
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية
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الأحد 11 يوليو 2021 12:34 مساءً
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طهران تؤكد التوصل إلى نص واضح في فيينا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:42 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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