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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 3 شباب، والسجن 15 سنة على حدث، لقيامهم بخطف وقتل الطفلة أروى عبدالنبي حمدي، 5 سنوات، من محافظة الشرقية، وألقوا بجثتها في مصرف زراعي بمحافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، رئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان «المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة»، في الجناية رقم 32557 لسنة 2020 جنايات ميت غمر، والمقيدة برقم 1876 لسنة 2020 كلي جنوب المنصور، بحضور احمد كمال أحمد ووليد الكردى، وزكريا محمد، سكرتيرا الجلسة.

وقضت هيئة المحكمة بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على كل من: أحمد حسن عبدالحميد أبوالفتوح، 18 سنة حلاق، ونور الدين أحمد عطيه عرفة، 20 سنة، سائق، ومحمد بكر محمد عبدالسلام 21 سنة، حلاق والثلاثة مقيمون بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وقضت بالسجن 15 عاما لأحمد محمد رمضان محمد عبدالمحسن، محبوس، 17 سنة، نجار، ومقيم كفر الشوبكي الجديد مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة، لأنهم في يوم 27/6/2020 بدائرتي مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليها المجني عليها «أروي عبدالنبي حمدي»، 5 سنوات، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد واستغل الطفل المشارك في الواقعة نقص نضج الطفلة وتستر خلف معاني الأخوة، حيث أنها ابن عم والدتها، حتى تمكن المتهم الثاني منها وكمم فاهها بقطعة من القماش، ووثق حوله رباط «حزام حقيبة»، وكذا يديها إلى جسدها بواسطة «سلك كهرباء».

وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثالث وضع الطفلة مقيدة على هيئتها بحقيبة معرضين إياه للخطر تاركين إياها تسارع أنفاسها بداخلها وقصدا المتهمين الثالث والرابع بمكانهما فوضعوها بهذا الشكل داخل الحقيبة الخلفية للسيارة، إلى أن فاضت أنفاسها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بخطف الطفلة بالتحايل والإكراه فأقصوها بعيدا عن ذويها، وعدلت المحكمة القيد والوصف من الشروع في قتل إلى القتل العمد بعدما استدرجا الطفلة وقتلوها، ثم ألقوا بجثتها في مصرف زراعي في مركز ميت غمر يمحافظة الدقهلية.