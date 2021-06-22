إحلال وتجديد محطتي صرف صحي في السويس (صور)

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افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الاحلال والتجديد لمحطتي صرف صحى زرب 1و2 بحي السويس على مساحة ٨٠٢ فدان لخدمة حي السويس بالكامل.

وجرى التنفيذ بميزانية واعتمادات مالية من محافظ السويس وتنفيذ الشعبة الهندسية بالإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وعقب الافتتاح استمع المحافظ ونائبه الدكتور عبدالله رمضان والقيادات التنفيذية لشرح تفصيلى لمكونات المحطتين ونطاق الخدمة وأعمال الاحلال والتجديد بهما.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى زرب 1 والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٩٠٧٣٠ متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق١ وبورتوفيق٢ والسواحل وشبكات حي السويس.

وشملت أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية إذ تضمنت أعمال الاحلال والتجديد الكهروميكانيكية توريد 4 طلمبة عاكسة بقدرة ٣٥٠ ل/ث ، وتركيب خطوط السحب والطرد للطلمبات بالإضافة إلى الأعمال الأخرى الخاصة بالمحولات الكهربية .

كما تفقد اللواء عبد المجيد صقر ومرافقوه أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى زرب (٢) والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٣٤ الف م٣ / يوم حيث شملت أعمال الاحلال والتجديد كافة الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية بالمحطة.

واشار صقر الي ان اعمال تطوير المحطتين يعد نموذجا مشرفا للمشروعات المستقبلية في مجال الصرف الصحي . وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية على الدعم لرفع كفاءة وتجديد وانشاء محطات الصرف الصحي والمياه للقضاء علي مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة السويس.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى2 ساهمت بدخول المحطة الخدمة وذلك بعد خروجها من الخدمة عام 1993، فضلا عن أعمال الاحلال والتجديد لمحطة زرب 1 ورفع الطاقة التصميمية من ٤٥ ألف متر مكعب في اليوم الى ٩٠ الف ليصبح إجمالى الطاقة التصميمية للمحطتين إلى ١٢٠ الف متر مكعب في اليوم.

وجرى تدريب العمالة والأطقم الفنية بالمحطات على المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقًا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج الـ "MASTER" في صيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه سيارات كسح المياه Maz والتى انضمت لأسطول السيارات والمعدات بقطاع السويس.

افتتاح محطة الصرف الصحي بزرب في السويس بعد التطوير

افتتاح محطة الصرف الصحي بزرب في السويس بعد التطوير