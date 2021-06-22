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ريما الرحباني تتسلم تذكارا بمناسبة مرور 35 عامًا على وفاة والدها (صور)

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ريما الرحباني تتسلم تذكارا بمناسبة مرور 35 عامًا على وفاة والدها (صور) ريما الرحباني تتسلم تذكارا بمناسبة مرور 35 عامًا على وفاة والدها (صور)

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تسلمت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية، فيروز، تكريما لذكرى مرور 35 عاما على وفاة والدها الموسيقار عاصي الرحباني، وبمناسبة عيد الموسيقى.

وشاركت «الرحباني» صورا لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع «فيسبوك»، توضح لحظات استلام لوحة تذكارية لإصدار شركة «ليبان بوست» للبريد طابعا للأخوين الرحباني، ويظهر معها في الصور رئيس الشركة، خليل شبير.

وقالت: «بمناسبة ذكرى رحيل عاصي الرحباني الخامسة والثلاثين وعيد الموسيقى، اصدرت ليبان بوست طابع تذكاري للأخوين رحباني.. السيد خليل شبير يسلّم ريما رحباني اللوحة التذكارية للإصدار.. وهون السيد خليل شبير يسلّم ريما رحباني اللوحة التذكارية لطابع فيروز اللي سبق وأصدرته ليبان بوست (مكتب البريد الوطني في لبنان وهي شركة بريدية صغيرة نسبيًا، تأسست في عام 1998)».

ومنح «شبير» ريما الرحباني لوحة تذكارية للطابع البريدي الذي صدر تكريما لوالدتها الفنانة فيروز في عام 1969.

يذكر أن عاصي الرحباني رحل في 12 يونيوعام 1986، بعد صراع مع المرض، وأعلن لبنان وقتها الحداد تكريما لمسيرته الفنية العريقة.

يشار إلى أن الموسيقار إلياس الرحباني رحل، في يناير الماضي، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني.

ودرس عاصي الرحباني الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية والمعهد الوطني للموسيقى، وتلقى دروسا خاصة تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

وتعاون إلياس الرحباني مع الفنانة اللبنانية فيروز في العديد من الأغاني الشهيرة، منها «يا لور حبك» و«الأوضة المنسية» و«معك» و«يا طير الوروار» و«بيني وبينك» و«جينا الدار» و«قتلوني عيونا السود» و«يا إخوان» و«منقول خلصنا» و«ياي ياي يا ناسيني» و«كان الزمان» و«سهر الليالي».

المصرى اليوم

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