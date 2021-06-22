الليلة.. حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وتوزيع الجوائز (تفاصيل)

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تختتم الليلة فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحفل الختام وتوزيع الجوائز المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على شاطئ قناة السويس.

يقام حفل الختام بحضور السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ووكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي وعدد من صناع السينما التسجيلية.

من جهته، كشف الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان، أن الحفل من المقرر أن يتضمن أغنية جديدة تقدم خصيصاً لجمهور الإسماعيلية، بعدما أثارت أغنية الإفتتاح التي قدمها المطرب عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج بعنوان "أرض الحرية"، نجاحا كبيرا.

وأضاف زكريا: يقام حفل ختام الفعاليات على ضفاف شاطيء قناة السويس، فيما يقوم بتنظيم ما يخص المسرح المكشوف الموزع والموسيقي، حماده البالي، ويخرج الحفل الفنان هشام عطوه.

بدوره، صرح السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن دورة هذا العام، تعد دورة استثنائية، جاءت بشكل مكثف، مشيرا إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصري بندوات متواصلة على مدار أيام المهرجان، وهو ما يعد تأكيدا علي أن مصر قادرة بشبابها على العطاء والتميز، لافتا إلى مشاركة 107 دولة و44 فيلم.

وأشار الباسوسي إلى أن إدارة المهرجان بالإسماعيلية أقامت عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين علي تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدادت الأخيرة.