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رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل "داخلية محضة"

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رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة" رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل "داخلية محضة"

جي بي سي نيوز :- قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، السبت، إن عقبات تشكيل "داخلية محضة".

جاء ذلك خلال لقاء بري مع ‏الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بالعاصمة بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس البرلمان.

وبحسب البيان "فإن بري شرح للمسؤول الأوروبي مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن".

وأضاف أنه "عرض أيضا ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز (..) لمواكبة الحكومة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة".

وذكر بري أن "العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي داخلية محضة"، وفق ذات المصدر.

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق بري مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا.

وخلافا لتصريحات بري، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه بوريل في وقت سابق السبت، إن "هناك عقبات داخلية وخارجية أمام عملية تشكيل الحكومة".

كما التقى بوريل، الذي يزور بيروت ليومين، مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث بحثا "آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة بالبلاد"، وفق بين المكتب الإعلامي للحريري.

وفي وقت سابق السبت، اشترط المسؤول الأوروبي، الإصلاح مقابل المساعدة، موضحا أن "أزمة لبنان محلية الصنع، وليس من الخارج".

ويعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.

ويزيد هذا الوضع من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، خاصة أن البلد العربي الصغير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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