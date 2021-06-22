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بمشاركة 21 دولة... المملكة تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"

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بمشاركة 21 دولة... المملكة تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو" بمشاركة 21 دولة... المملكة تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"
لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم أهداف المنظمة في العالم العربي

بمشاركة 21 دولة... المملكة تستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لـ

تستضيف المملكة العربية بمشاركة 21 دولة عربية، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الذي سيُعقد افتراضياً نظراً لتداعيات جائحة كورونا يوم الخميس 8 يوليو 2021م، حيث من المنتظر أن تناقش الدول الأعضاء عدداً من الموضوعات التي تخدم أهداف "الألكسو" في العالم العربي.

وسيتطرق اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، الذي يعقد في المملكة للمرة الثانية بعد أربعين عاماً من انعقاده للمرة الأولى في مدينة الطائف في العام 1979م، إلى انتخابات رئاسة المجلس التنفيذي، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج لعام 2020م، والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، إضافة إلى الخطة العربية للتعليم في حالة الطوارئ والأزمات، واعتماد مشروع استراتيجية المنظمة (2023- 2028).

وتأتي استضافة المملكة لاجتماع المجلس التنفيذي امتداداً لحراكها المستمر والمتزايد في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث أثبت القطاع الثقافي في المملكة مدى استعداده وجاهزيته غير المسبوقة في إعداد وصناعة الأنشطة والمبادرات والفعاليات الثقافية رغمًا عن الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم جرّاء جائحة كورونا، بما يعكس اهتمام المملكة الكبير في كل ما يتعلق بالنشاط الثقافي بشموليته، ودورها العميق في تحقيق رؤى المجتمعات والدول وتقارب الشعوب وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة وأوجه التعاون من خلال الثقافة.

يذكر أن الدول المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي هي: (، الأردن، الإمارات، البحرين، قطر، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، العراق، عمان، فلسطين، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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