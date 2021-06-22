أخبار عاجلة

محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة -
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان -
«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج -
انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة -
كل ما تريد معرفته عن المقام العراقي الموسيقي ومراحل تطوره -
وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية -
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

Print
تنفيذ ما يزيد على 14 ممراً وموقعاً مثل ممشى الروضة

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

تواصل بلدية بيشة، أعمال رصف وإنشاء ممرات مشاة لأكثر من ٢٠ كيلومترا، داخل الأحياء والقرى.

وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن النجاح الكبير الذي تحقق لمشروعات ممرات وأرصفة المشاة، يتجلى في الإقبال المتزايد من جميع فئات المجتمع عليها، للتنزه والترويح وممارسة الرياضة.

وبيَّن "آل جلبان" أن البلدية تحرص على وجود ممرات المشاة في جميع الأحياء، وتجهيزها بكل وسائل الراحة من أعمال الرصف والتشجير والإنارة، والتجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأشار "آل جلبان" إلى أن إجمالي عدد ممرات ومواقع المشاة التي نُفذت بالفعل ويستفاد منها حالياً يزيد على ١٤ ممراً وموقعاً؛ مثل ممشى الروضة بطول ٢٥٠٠ متر، وممرات الحدائق الواقعة جنوب المدينة بطول ٦٣٠٠ متر، وممرات المشاة بحدائق العطف والدحو بطول ٢٠٠٠ متر، والرصيف المحاذي لحديقة البلدية والمعهد المهني وغيرها من ممرات المشاة الأخرى الجاري تنفيذها بعدد من الأحياء والقرى.

وأضاف أن البلدية تهدف من خلال مشاريع ممرات المشاة إلى تحويل عدد من الشوارع والطرق بوسط المحافظة من وضعها التخطيطي التقليدي وجعلها طرقاً حديثة تعنى بحركة المشاة، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتسهيل انسياب حركة المركبات مع مراعاة النواحي البيئية والعمرانية والتخطيطية، لتلك الشوارع دون إخلال بالنمط العمراني بها، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات مع الشوارع الفرعية ومراعاة البعد الإنساني والتجانس مع الفراغات العمرانية المحيطة بهذه الممرات.

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

بلدية بيشة تنهي رصف وإنشاء ممرات بطول 20 كيلومتراً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

شاهد.. انحراف واصطدام وتخطٍ.. مركبة تلتحم بشاحنة وقود بالقنفذة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة