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"الموارد البشرية": مكاتب الاستقدام تتحمل تكاليف حجر العمالة المنزلية

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"الموارد البشرية": مكاتب الاستقدام تتحمل تكاليف حجر العمالة المنزلية "الموارد البشرية": مكاتب الاستقدام تتحمل تكاليف حجر العمالة المنزلية
بعد تداول مقطع تجمع عدد من المواطنين أمام مبنى الوزارة

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل حول من يتحمل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدَمَة؟ مؤكدةً أن مكاتب الاستقدام هم من يتحمل التكاليف وذلك للعقود المبرمة قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو تجمع عدد من المواطنين أمام مبنى الوزارة والتي أصدرت الوزارة بياناً أوضحت فيه: "إشارة لما تم تداوله حول تجمع عدد من ملاك مكاتب الاستقدام أمام مبنى الوزارة توضح الوزارة أن التجمع كان لعدد من ملاك ومسؤولي مكاتب الاستقدام احتجاجا على قرار الوزارة بتحميل تكلفة الحجر المؤسسي للعمالة المنزلية المستقدمة على مكاتب الاستقدام وذلك للعقود التي أبرمت قبل الإعلان عن الحجر المؤسسي، ومطالبين بتحمیل صاحب العمل المستقدم تكلفة الحجر المؤسسي وهو ما لا يتوافق مع عقد الاستقدام المبرم بين الطرفين.

وأضاف البيان: "أوضحت الوزارة في لقاءات سابقة وفي تجمعهم المشار إليه حيثيات القرار والرأي القانوني والإجراءات الإدارية التي اتخذتها الوزارة في تمديد العقود المبرمة بما يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم أمام العملاء المستقدمین.


وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تسعى من خلال قراراتها إلى اتخاذ ما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنسيقها الدائم مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ أي قرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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