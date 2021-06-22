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حملات للنظافة ومقاومة الباعوض في مصيف بلطيم

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ورفع اشغالات، وأعمال رش لمقاومة البعوض والحشرات، وإقامة مشايات للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الوصول للشواطئ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وإشراف العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة ،نظافة الوسطى من الحشائش الضارة، ونظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ من الحشائش.

وذلك بجانب استكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية التربة الرملية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات، وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة، وأعمال صيانة كشافات الإنارة العامة.

كما تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش لمقاومة البعوض والحشرات بمناطق المدينة المختلفة، وتم خروج 4 مواتير رش، مشددًا على استمرار الرش بالفترة المسائية بأجهزة الضباب، للحد من انتشار البعوض والحشرات والحفاظ على الصحة العامة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة من أجهزة الرش بالمبيدات وأجهزة الرذاذ والرشاشات.

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

المصرى اليوم

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