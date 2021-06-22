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طارق يحيى: يفاوض هذا اللاعب

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طارق يحيى: الزمالك يفاوض هذا اللاعب طارق يحيى: يفاوض هذا اللاعب

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أكد طارق يحيى، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي ، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب تدعيم تدعيم الفريق بمهاجم مميز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: «كارتيرون يرغب في ضم مهاحم مميز في الميركاتو الصيفي، وعلمت بوجود مفاوضات بالفعل مع الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة».

وأضاف :«كارتيرون يرغب ايضًا في التعاقد مع صانع ألعاب جديد ولا أرى سببا لذلك، حيث يمتلك الفريق الأبيض لاعبين مميزين في هذا المركز، على رأسهم يوسف أوباما، وشيكابالا».

يُذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع المقاصة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

المصرى اليوم

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