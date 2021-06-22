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رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث

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رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة .

وأوصى المجلس بفتح باب القبول لدفعة جديدة لمرحلة الدراسات العليا بدءا من الأول من أغسطس وتنتهي نهاية الشهر نفسه . كما وافق المجلس على تسجيل 16 خطة بحثية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليتي الفنون الجميلة والآثار من داخل وخارج الكليتين . بجانب ذلك وافق المجلس على قبول بعض طلبات الاعتذار عن أداء الامتحانات، والمقدمة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.

المصرى اليوم

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