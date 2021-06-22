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الحكم على مسؤول عراقي بالسجن ثلاث سنوات على ذمة قضية لشركة أردنية

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الحكم على مسؤول عراقي بالسجن ثلاث سنوات على ذمة قضية لشركة أردنية الحكم على مسؤول عراقي بالسجن ثلاث سنوات على ذمة قضية لشركة أردنية

جى بي سي نيوز  :- حكمت محكمة النزاهة في بابل اليوم الاثنين على مدير صحة بابل السابق الدكتور نورس الكسبي بالحبس مدة ثلاث سنوات على خلفية عقد استلام اجهزه غسل الكلى .

وقال مصدر في المحكمة" أن المحكمة المختصة بدعاوى النزاهة حكمت اليوم الاثنين بالحبس ثلاثة سنوات على مدير صحة بابل السابق الدكتور نورس الكسبي بقضية تتعلق هدر مبلغ خمسة ملايين دولار لصالح شركة أردنية متعلقة بأجهزة غسل الكلى ، وفق الوكالة الوطنية العراقية للأنباء . 

وقال المصدر إن الحكم صدر غيابيا بالسجن لهروب المتهم إلى خارج العراق مشيرا إلى أن القضية لا زالت مستمرة لوجود متهمين آخرين".

جي بي سي نيوز

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