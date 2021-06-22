اجتماع طارئ في مستشفى فيفاء لاحتواء انتشار كورونا بالمحافظة

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بعد تصاعد الإصابات والوفيات فيها

‏اجتمع محافظ فيفاء صالح بن علي القحطاني، ومدير ‎مستشفى فيفاء العام أحمد بن مسعود الفيفي، اليوم الثلاثاء، بعدد من مشايخ وأعيان ومسؤولي ‎محافظة فيفاء، وذلك لمناقشة أسباب وحلول انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

وتفصيلًا: اطلع المجتمعون على آخر مستجدات فيروس كورونا في المحافظة، والتي لوحظ فيها تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا؛ إذ سجلت "فيفاء" أكثر الحالات في المملكة مقارنة بالمساحة والسكان.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات؛ منها: حث الجميع على أخذ اللقاح خصوصًا كبار السن؛ إذ وُفرت 5 مواقع لاستقبال الراغبين في أخذ اللقاح، ومنع التجمعات المخالفة لأنظمة الاحترازات، والعمل بالبروتوكولات الوقائية في جميع الأماكن العامة بما فيها الأسواق والمساجد، وتطبيق الأنظمة بكل حزم علی المخالفين، وكذلك التعاون في نشر الوعي بين أفراد المجتمع.