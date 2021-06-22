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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض

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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة دبلوم التمريض

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اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة دبلوم التمريض للعام الدراسي 2020/ 2021 م بنسبة ٩٩،٨٢ %، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لدبلوم للتمريض ١١١٨ طالباً، تغيب منهم طالب، وحضر منهم الامتحانات ١١١٧ طالباً، ونجح منهم ١١١٦ طالباً، بنسبة ٩٩،٨٢ %.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الاوائل عددهم ١١ طالب وطالبة وهم؛ «دينا عز الدين محمود، الحاصلة على المركز الاول من مدرسة الرياض بنات، واميرة السيد عنتر، الحاصلة على المركز الثاني من مدرسة كفر الشيخ بنات، ورنا عماد عبدالحميد الحاصلة على المركز الثالث من مدرسة الزعفران بنات، وإسراء عبدالشافى عرفات الحاصلة على المركز الرابع من مدرسة برج البرلس، ومشيرة عبدالله السيد، الحاصلة على المركز الخامس بمدرسة الرياض بنات، وشهد حسام محمد توفيق، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بمدرسة شباس عمير بنات، وألاء نصر ابراهيم عبدالسلام الحاصلة على المركز الخامس مكرر من مدرسة بيلا بنات، وحبيبة عاطف عبدالحى الحاصلة على الخامس مكرر من مدرسة كفر الشيخ بنات، وامانى نصر على السيد، الحاصلة على المركز الخامس مكرر بمدرسة الرياض بنات، هايدى عادل السعيد، الحاصلة على المركز السادس بمدرسة دسوق بنات»، خلود عماد الدين على، الحاصلة على المركز السادس مكرر بمدرسة الرياض بنات «.

المصرى اليوم

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