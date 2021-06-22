البريد المصري يشارك في اجتماعات اتحاد البريد الإفريقي

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يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ ٣٩ لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي، بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ يونيو ٢٠٢١.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد المؤثر في الساحة الإفريقية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية بهدف استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا في مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى حيث أنها ستتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا والتي تمس الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي والشمول المالي وتطوير الخدمات البريدية والتحول الرقمي للمؤسسات البريدية، وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة والتي ستستمر لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالاتحاد الافريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد قدم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بصفته رئيس منتدى المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية «تعاون جنوب – جنوب» خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي البريدي الشامل تقرير عن أعمال المنتدى استعرض خلاله ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي في مشروعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي للمؤسسات البريدية الإفريقية في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية حيث قام مجلس ادارة اتحاد البريد الافريقي الشامل باعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج ستؤثر على ملامح استراتيجية الاتحاد المستقبلية من حيث تبني استراتيجية تعزز التوجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني.