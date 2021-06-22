تعرف على مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد 2021- 2022

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وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الاضافية عن العام الدراسي 2020/2021، بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار، وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022 والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر، ويأتي ذلك تحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة، وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها.

وأكد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ضوء تحقيق الانضباط في منظومة العمل المالى، يتم العمل بالقرار الوزارة رقم 155 لسنة 2020، بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى المتقدمين للعام الدراسى المقبل 2021،2022.

وأوضح صندوق دعم المشروعات في خطاب تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه يتم تحصيل نفس المبالغ بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها في القرار الوزارى للطلاب المتقدمين للصف الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسى المقبل والتوجيه بسداد مصروفات تلك الفئات مع قبول ملفاتهم ومراعاة الفئات المستثناة من القرار بشأن إعفائهم من المصروفات.

ونص الخطاب على: يعمل بذات الضوابط المنصوص عليها في القرار الوزارى بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي من حيث ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب، على أن يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية حساب «012511000282818 في مكاتب البريد بموجب الرقم القومى للطالب المدون في شهادة الميلاد المميكنة ويكون رسوم السداد ضمن ملف القبول.

ووجه الصندوق، المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ الإدارات التعليمية ضوابط تحصيل المصروفات المنصوص عليها في القرار الوزارى للطلاب الملتحقين بالعام الدراسى المقبل في رياض الاطفال والأول الابتدائي والأول الثانوى مع مراعاة أن قيمة طابع التعليم أصبح 10 جنيهات.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد اعتمد القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

الطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي: 300 جنيه.

من الصف الرابع الابتدائى إلى الثالث الإعدادى :200 جنيه.

من الصف الأول الثانوى وحتى الثالث الثانوى: 500 جنيه .

صفوف التعلمي الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه .

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـلامتحانات العامة بمدارس التعليم الاساسي أو مدارس التعليم القانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية :

رسم دخول امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي: 148 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان

رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الاولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة

رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه كرسم اضافي عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جنيه مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيه مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية

رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيه رسم اضافي للامتحان + 15 جنيه مقابل خامات الامتحانات العملية.