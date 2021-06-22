رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع امتحانات كليتي الزراعة والتربية الرياضية

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تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات كليتي الزراعة والتربية الرياضية يرافقه الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وكان في استقبالهم الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة والدكتور أيمن عبدالمنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية .

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني اتسمت بانخفاض ملحوظ في حالات محاولات الغش على مستوى كليات الجامعة، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للتصدى لأي محاولات للغش أو الإخلال بنظام اللجان.

وأضاف د.عبدالعال أن الجامعة لم تسمح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول، كما تم توفير كاميرات مراقبة في معظم لجان الامتحانات.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الكنترولات والتشديد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات في ظل جائحة كورونا.

وأوضح د. دسوقي أنه تم توزيع الجداول بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة في ذات الفترة، وتوفير بوابات التعقيم بمداخل الكليات ومقياسات الحرارة.

وتابع رئيس جامعة كفرالشيخ التأكد من إلتزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية اللازمة والتباعد بين الطلاب وتواجد الطلاب والأساتذة والملاحظين في المواعيد المحددة لبدء الامتحانات، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.