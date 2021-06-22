"كدسة" يشيد برعاية أمير مكة لعدد من اتفاقيات التعاون المشترك

★ ★ ★ ★ ★

تفتح آفاق التعاون لدعم التوظيف ورعاية السجناء بالمنطقة

ثمّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، رعاية مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغرفة الطائف واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة".

وقال: إن رعاية الأمير "خالد" لهذه الاتفاقيات فتحت أبواب التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشاد بتوجيهات محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، ودعمه العمل على تحقيق الدور المنوط بالمؤسسة في توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم برامج التدريب والعمل التطوعي المتخصص، وإبراز جهود المؤسسة وقطاعاتها ومواكبة التطورات المتسارعة.

وأشار "كدسة" إلى حرص التدريب التقني مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على تفعيل ودعم المسؤولية الاجتماعية وزيادة المساهمة في برامجها ونشاطاتها وتعظيم أثرها في المجالات التنموية بمنطقة مكة المكرمة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والعمل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع الحكومي في دعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور التنمية المستدامة وزيادة الوعي بقيمة المسؤولية نحو المشاريع التنموية المجتمعية بالمنطقة.

وأكد "كدسة" أهمية فتح آفاق التعاون في خلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية التي يتم تأهيلها في منشآت التدريب التقني بالمنطقة مع غرفة الطائف، لدعم وزيادة مساهمة قطاع الأعمال في إتاحة توظيف تلك الكوادر المؤهلة وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات التدريب التقني والمهني في محافظة الطائف لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

ولفت مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة إلى أهمية العمل المشترك مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم جدة" لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة في الأعمال التطوعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

ونوّه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لرسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو هذه الفئة، وترجمة عضوية المؤسسة في "تراحم"؛ الأمر الذي يرفع من شأن تفعيل التدريب في معاهد الإصلاحيات وتطوير البرامج القائمة، واستمرارية تطوير البرامج التدريبية المقدمة لنزلاء الإصلاحيات وتحسين آلياتها ومخرجاتها.