كوريا الجنوبية تكشف عن عدد متلقي لقاحات كورونا بين قوات جيشها

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن حوالي 80% من أفراد القوات العسكرية الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت الوزارة، الثلاثاء، عن إعطاء الجنود الذين يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر لقاح أسترازينيكا، حيث وافق 88% أو 116،900 جندي على تلقي الجرعة الأولى من ذلك اللقاح.

يخضع الأفراد العسكريون الذين تم تطعيمهم بالكامل -والذين مر أكثر من أسبوعين منذ حصولهم على لقاحات كوفيد-19- لقواعد التباعد الاجتماعي المخففة.

وأشارت إلى أنه لن يتعين على أفراد القوات العسكرية الذين تلقوا التطعيم الكامل الخضوع لفترة عزل لمدة أسبوعين عند عودتهم من العطلة وسيتم إعفاؤهم أيضًا من السياسة الإلزامية لارتداء كمامات في المنشآت الرياضية، وسيتم كذلك إعفاؤهم من القاعدة التي تحد من عدد المشاركين في التجمعات الخاصة ابتداء من الشهر المقبل.

كانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.