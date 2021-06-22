أخبار عاجلة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته -
قائد مسيرة "عُمان الجديدة" هيثم بن طارق.. رجل الدبلوماسية والثقافة -
ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

كوريا الجنوبية تكشف عن عدد متلقي لقاحات كورونا بين قوات جيشها

Print
كوريا الجنوبية تكشف عن عدد متلقي لقاحات كورونا بين قوات جيشها كوريا الجنوبية تكشف عن عدد متلقي لقاحات كورونا بين قوات جيشها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن حوالي 80% من أفراد القوات العسكرية الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكشفت الوزارة، الثلاثاء، عن إعطاء الجنود الذين يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر لقاح أسترازينيكا، حيث وافق 88% أو 116،900 جندي على تلقي الجرعة الأولى من ذلك اللقاح.

يخضع الأفراد العسكريون الذين تم تطعيمهم بالكامل -والذين مر أكثر من أسبوعين منذ حصولهم على لقاحات كوفيد-19- لقواعد التباعد الاجتماعي المخففة.

وأشارت إلى أنه لن يتعين على أفراد القوات العسكرية الذين تلقوا التطعيم الكامل الخضوع لفترة عزل لمدة أسبوعين عند عودتهم من العطلة وسيتم إعفاؤهم أيضًا من السياسة الإلزامية لارتداء كمامات في المنشآت الرياضية، وسيتم كذلك إعفاؤهم من القاعدة التي تحد من عدد المشاركين في التجمعات الخاصة ابتداء من الشهر المقبل.

كانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

محافظ قنا يحيل المسؤولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية وسط إجراءات احترازية مشددة