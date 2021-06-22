أزمة بنزين في لبنان.. وتحذيرات من نفاذها لدى القوات الأمنية

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حذر أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان، حسونة غصن، من نفاذ مخزون المحروقات في لبنان، مشيرًا إلى أنها ستتضخم الأزمة.
وأضاف «غصن»، الثلاثاء، أنه كان يفترض بلبنان السير بخطة وزير الطاقة ريمون غجر برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم مصرف لبنان، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاذ المخزون المهدد بالنفاذ.
كما حذر المسؤول من نفاذ المخزون من المحروقات للقوى الأمنية والجيش اللبناني، وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حل المشكلة، وفقا لموقع «النشرة».
وفرضت أزمة البنزين تغيير عادات تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.