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أزمة بنزين في لبنان.. وتحذيرات من نفاذها لدى القوات الأمنية

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أزمة بنزين في لبنان.. وتحذيرات من نفاذها لدى القوات الأمنية أزمة بنزين في لبنان.. وتحذيرات من نفاذها لدى القوات الأمنية

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حذر أمين سر نقابة موزعي المحروقات في ​لبنان​، حسونة غصن، من نفاذ مخزون المحروقات في لبنان، مشيرًا إلى أنها ستتضخم الأزمة.

وأضاف «غصن»، الثلاثاء، أنه كان يفترض بلبنان السير بخطة ​وزير الطاقة​ ​ريمون غجر​ برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم ​مصرف لبنان​، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاذ المخزون المهدد بالنفاذ.

كما حذر المسؤول من نفاذ المخزون من المحروقات للقوى الأمنية والجيش اللبناني​، وناشد رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ «الطلب من حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ حل المشكلة، وفقا لموقع «النشرة».

وفرضت أزمة البنزين تغيير عادات تتعلق بتنقلاتهم اليومية واللجوء إلى حلول لم تكن متصورة من قبل.

المصرى اليوم

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