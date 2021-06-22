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الرئيس التركي يكشف عن اسم اللقاح المحلي المضاد لكورونا: «توركوفاج»

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الرئيس التركي يكشف عن اسم اللقاح المحلي المضاد لكورونا: «توركوفاج» الرئيس التركي يكشف عن اسم اللقاح المحلي المضاد لكورونا: «توركوفاج»

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اسم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمصنع محليا، تحت اسم «توركوفاج».

جاء ذلك خلال الاحتفال، الثلاثاء، للإعلان بدء برنامج التجارب البشرية على اللقاح المحلي المضاد لكورونا بحضور المتطوعين في المدينة الطبية.

وشهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.

واعتمدت تركيا 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي «سبوتنيك V» الروسي و«سينوفاك» الصيني و«بيونتيك ـ فايزر» الألماني الأمريكي.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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