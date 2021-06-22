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المشدد 6 سنوات لعاطلين شرعا في سرقة توك توك بالإكراه بالخانكة

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المشدد 6 سنوات لعاطلين شرعا في سرقة توك توك بالإكراه بالخانكة المشدد 6 سنوات لعاطلين شرعا في سرقة توك توك بالإكراه بالخانكة

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في سرقة توك توك بالإكراه وتحت تهديد السلاح من صاحبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جوزيف بطرس ومحمد حسن خطاب وبحضور ماجد هشام الخطيب وكيل النيابة وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمان وهما «م م ع» و«ش ع م» عاطلان ترصدا للمجنى عليه لسابق علمهما بخط سيره مستقلا مركبته الخاصة «التوك توك» وطلبا منه توصيلهما لأحد المناطق المجاورة من محل اقامتهما في منطقة الخانكة وخلال سيره أشهرا أسلحة بيضاء بوجهه وطالباه بترك التوك توك إلا أنه فور نزوله استغاث بالأهالى الذين خرجوا على الفور وتم ضبطهما وتسليمهما لاجهزة الامن.

وتلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا من الأهالى بضبطهم عاطلان شرعا في سرقة توك توك من قائدة تحت تهديد السلاح الابيض.

انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين ضبط كلا من «م م ع» و«ش ع م» عاطلان وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالشروع في سرقة مركبة توك توك من قائدها وتم ضبط الاسلحه البيضاء المستخدمه في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واحيلا للنيابة فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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