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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «مذبحة قرية شارونة» بالمنيا إلى 10 يوليو

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «مذبحة قرية شارونة» بالمنيا إلى 10 يوليو تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «مذبحة قرية شارونة» بالمنيا إلى 10 يوليو

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أجلت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، جلسات محاكمة 11متهما، بينهم 6 متهمين محبوسين احتياطيا، لاتهامهم بقتل 11 شخصا، بقرية شارونه، بمركز مغاغة، شمال المنيا، ثأرا لمقتل احد أقاربهم، وتشويه جسده، إلى جلسة 10 يوليو المقبل لانتداب محامي للدفاع عن المتهمين.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، جلسة اليوم باستعراض قراراتها السابقة، وقررت ندب المحامي، صاحب الدور .

وتضمنت أوراق القضية، التي تحمل رقم 14438 لسنه 2011 جنايات، مركز مغاغة، والمقيدة برقم 478 لسنه 2011 كلي شمال المنيا، قيام 11متهما بقتل 11 آخرين، ثارا لأحد أقاربهم، الذي لقي مصرعه على يد احد أفراد الأسرة وتشويه جسده.

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات.

المصرى اليوم

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