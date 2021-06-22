لا نية للاتحاد الأوروبي في تغيير ملعب مباراة نهائي اليورو

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه لا ينوي استبدال ملعب ويمبلي من استضافة نهائي كأس أوروبا، بعدما طلب رئيس الوزراء الإيطالي، نقل المباريات من بريطانيا عقب ارتفاع الإصابات بكورونا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أمس الاثنين، إنه يفضل استضافة نهائي بطولة أوروبا في روما بدلا من "بلد تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع".

ولكن سرعان ما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء أن "اليويفا والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والسلطات الإنجليزية يعملون عن كثب معا وبنجاح لإقامة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية لبطولة أوروبا في ويمبلي ولا توجد خطط لتغيير الملعب".

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في لندن، مباراتي الدور قبل النهائي في السادس والسابع من جويلية المقبل، قبل إقامة النهائي في الـ11 من الشهر ذاته.

وسجلت بريطانيا 10633 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب وفاة خمسة أشخاص أمس الاثنين، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.63 مليون مصاب إلى جانب وفاة 127 ألفا و976 شخصا.

المصدر: وكالات