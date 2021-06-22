"بن زيد" و"عوض الله" يصران على حضور الأمير حمزة لارتباطه بـ"قضية الفتنة"

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المحكمة تعقد الجلسة الثالثة الأحد

أنهت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم (الثلاثاء)، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بـ"قضية الفتنة"، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأوضح المحامي في "قضية الفتنة" محمد العفيف، أن المتهمين أصرا على المحكمة بضرورة إحضار الأمير حمزة بن الحسين كشاهد دفاع في القضية، نظراً لارتباط اسمه بكل مراحل القضية.

وأضاف أنه من المحتمل أن يحضر الأمير حمزة الجلسات القادمة، والقرار في النهاية يعود إلى رئاسة المحكمة.

وأعلنت المحكمة أن الجلسة الثالثة في "قضية الفتنة" ستكون الأحد المقبل.

وعُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة سرًّا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظًا على النظام العام.