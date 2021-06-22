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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

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رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

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بدأ، منذ قليل، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر مجلس الوزراء.

ويلتقي رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، شهريًا للاستماع إلى تقييمهم بشأن الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكذلك للاستماع لمقترحاتهم بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين لتسهيل عمل الحكومة.

وتم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية صباح اليوم، بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وأن اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى.

المصرى اليوم

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