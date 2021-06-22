رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

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بدأ، منذ قليل، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر مجلس الوزراء.
ويلتقي رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، شهريًا للاستماع إلى تقييمهم بشأن الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وكذلك للاستماع لمقترحاتهم بشأن التعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين لتسهيل عمل الحكومة.
وتم إبلاغ روساء اللجان البرلمانية صباح اليوم، بموعد الاجتماع مع رئيس الوزراء، وأن اللقاء يأتي وفقا للقاءات الدورية التي بدأ في عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، حيث سبق والتقى رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان في شهر فبراير الماضى.