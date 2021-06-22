بعد تصدرها السوشيال ميديا .. مي حلمي : «حتى في الاعتزال تريند»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الإعلامية الرياضية، مي حلمي، رغبتها في الابتعاد عن مجال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث ضجة بين متابعيها، لذا عادت تعلّق على الاهتمام بقرارها «حتى في الاعتزال تريند».

وقالت «حلمي» عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»: «حتى في قرار اعتزالي تريند أعمل إيه يا أعداء نصيبي كده ربنا قرر يديني ده حتى وأنا بفكر اختفي عن كل حاجة مش عارفة هتقتنعوا امتى أن دا من عند ربنا».

وتابعت: «أنا مش بمثل أنا فعلا بفكر بس كلام الناس اللي بتحبني وبتقولي لا ارجعي وجعني». وكانت منذ ساعات قالت: «بفكر جديًا باعتزال كل شيء مهنتي كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا كل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده».