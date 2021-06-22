أخبار عاجلة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته -
قائد مسيرة "عُمان الجديدة" هيثم بن طارق.. رجل الدبلوماسية والثقافة -
ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد تصدرها السوشيال ميديا .. مي حلمي : «حتى في الاعتزال تريند»

Print
بعد تصدرها السوشيال ميديا .. مي حلمي : «حتى في الاعتزال تريند» بعد تصدرها السوشيال ميديا .. مي حلمي : «حتى في الاعتزال تريند»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الإعلامية الرياضية، مي حلمي، رغبتها في الابتعاد عن مجال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث ضجة بين متابعيها، لذا عادت تعلّق على الاهتمام بقرارها «حتى في الاعتزال تريند».

وقالت «حلمي» عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»: «حتى في قرار اعتزالي تريند أعمل إيه يا أعداء نصيبي كده ربنا قرر يديني ده حتى وأنا بفكر اختفي عن كل حاجة مش عارفة هتقتنعوا امتى أن دا من عند ربنا».

وتابعت: «أنا مش بمثل أنا فعلا بفكر بس كلام الناس اللي بتحبني وبتقولي لا ارجعي وجعني». وكانت منذ ساعات قالت: «بفكر جديًا باعتزال كل شيء مهنتي كمذيعة والسوشيال ميديا نهائيا كل شيء، كل ما تعرفه الناس لا أريده».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أمن المنافذ: ضبط 32 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

«شرطة المسطحات»: ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

«شرطة المسطحات»: ضبط 126 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 23 يوليو .. زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون

بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 23 يوليو .. زيارتان استثنائيتان لجميع نزلاء السجون

وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية

وزيرا الإسكان والمالية يبحثان سبل فض التشابكات الملية والمديونيات بين الجهات الحكومية