«الزراعة»: ضبط 106 أطنان أعلاف ومصنعين بدون ترخيص في محافظة البحيرة

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن بما تشهده البلاد من تنمية لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه وردت معلومات عن وجود مصنعين ومخزن لإنتاج وتخزين الأعلاف بمحافظة البحيرة بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة)، داهمت القوة المصانع والمخزن.

وأضاف «سليمان»، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات والتى تجاوزت الـ106 أطنان، موضحًا أنه تم إحالة الأمر إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من منع تداول مخاليط الأعلاف وخاماتها وإضافاتها ومركزاتها غير المطابقة للمواصفات القياسية حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ومنع وصولها للمربين والمنتجين.

وأشار إلى أنها تأتي وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ الذي يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات موضحا ان الحملة شارك فيها المهندس عبدالعزيز امام مدير عام الادارة العامة للاغذية والاعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والعميد شريف رشدى، والعميد إيهاب أنور، والعقيد احمد لبيب من الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والدكتورة هند عطية، والدكتورة نهال كمال من الإدارة العامة للانتاج الحيوانى بمديرية زراعة البحيرة، والنقيب نادر فوزى من مديرية أمن البحيرة.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).