صرف 75% من السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو حتى الآن

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تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يونيو، وتم صرف ما يقرب من 75% من هذه المقررات حتى الآن، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

على جانب أخر تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، عروض الشركات التى تقدمت للمناقصة رقم 3 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 أغسطس 2021، لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.