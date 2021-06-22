وزيرة الثقافة: حجز تذاكر معرض الكتاب والحصول عليها مجانًا هذا العام

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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء، إننا نشهد اليوم ظروفًا استثنائية، وكلنا أمل ومليئون برغبة في الحياة، والتحدي، لنعلن انطلاق واحد من أهم الأحداث الثقافية في العالم، هو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين.

وأضافت خلال إطلاقها المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الحالية تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليكون المعرض صورةً واضحةً لقدرة مصر، وقوتها الناعمة، وواحدًا من مؤشرات دخول مصر عصرًا جديدًا، من التحول للرقمنة والدولة الحديثة.

وتابعت أنه يأتي المعرض هذا العام في دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها، كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالا وهو «في القراءة.. حياة»، فبالقراءة نتحدى، ونواجه، ونبني مستقبلنا ووطننا الذي نأمل فيه.

وأكدت وزيرة الثقافة أن معرض الكتاب هذا العام الذي يقام في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك معنا في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.

وتابعت أنه نُطلق من المعرض هذا العام مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا، فيه سعر الكتاب من جنيه إلى 20 جنيهًا، كما يشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، ويتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كم أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه قررنا استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

في الختام توجهت وزيرة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمعرض، كما توجهت بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تكرمه بافتتاح دورة هذا العام، كما وجهت الشكر لكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي أعتبره عيدًا للقراءة والكتاب.

وقالت «وأيضًا الشكر موصول للدكتور هيثم الحاج على، والدكتور أحمد بهي الدين وفريق العمل وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب».