أخبار عاجلة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته -
قائد مسيرة "عُمان الجديدة" هيثم بن طارق.. رجل الدبلوماسية والثقافة -
ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بن زيد" و"عوض الله" يصران على حضور الأمير حمزة لارتباطه بـ"قضية الفتنة"

Print
"بن زيد" و"عوض الله" يصران على حضور الأمير حمزة لارتباطه بـ"قضية الفتنة" "بن زيد" و"عوض الله" يصران على حضور الأمير حمزة لارتباطه بـ"قضية الفتنة"
المحكمة تعقد الجلسة الثالثة الأحد

أنهت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم (الثلاثاء)، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بـ"قضية الفتنة"، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأوضح المحامي في "قضية الفتنة" محمد العفيف، أن المتهمين أصرا على المحكمة بضرورة إحضار الأمير حمزة بن الحسين كشاهد دفاع في القضية، نظراً لارتباط اسمه بكل مراحل القضية.

وأضاف أنه من المحتمل أن يحضر الأمير حمزة الجلسات القادمة، والقرار في النهاية يعود إلى رئاسة المحكمة.

وأعلنت المحكمة أن الجلسة الثالثة في "قضية الفتنة" ستكون الأحد المقبل.

وعُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة سرًّا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظًا على النظام العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة

"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة

"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"

"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"