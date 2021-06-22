"العواد" يلتقي المبعوث الخاص لرئيس الفلبين

★ ★ ★ ★ ★

بحثا سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في الهيئة اليوم، بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين مساعد الرئيس للشؤون الخارجية رئيس المراسم الرئاسية روبرت إيريك.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز أوجه التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.

كما استعرض "العواد"، جهود المملكة في ظل رؤية 2030 الهادفة لتطوير سوق العمل ومساندة العمال، وتعزيز هذا الحق وحمايته، والمبادرات والبرامج الهادفة لتحسين بيئة سوق العمل، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال جائحة كورونا لحماية بيئة العمل والعمالة من هذا الوباء وتوفير وسائل الوقاية وإتاحة اللقاح لجميع العاملين مجانًا.

حضر اللقاء نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، وعدد من المسؤولين في الهيئة، كما حضره من الجانب الآخر وكيل الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوزارة الخارجية بجمهورية الفلبين سارة لو أريوال، وسفير الفلبين لدى المملكة عدنان الونتو.

يُذكر أن المملكة افتتحت أول ملحقية عمالية في الخارج لدى الفلبين سعياً منها لتعزيز التعاون بين البلدين.