أخبار عاجلة

"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن -
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن -
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة -
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات" -
"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته -
قائد مسيرة "عُمان الجديدة" هيثم بن طارق.. رجل الدبلوماسية والثقافة -
ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع

Print
وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع
"الصحة" تطالب بالاستفادة من خدمة أولوية فخلالها إمكانية التطعيم السريع

وسط تدابير احترازية.. مراكز لقاحات ينبع تشهد إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع

شهدت مراكز اللقاح المتوفرة بالمحافظة ومدينة ينبع الصناعية إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وحثّت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي‬، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، ومؤكدة على أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأكد مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف، العناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة جائحة .

وجدّد الدكتور خلاف التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية التي وفرتها الصحة؛ حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة وأكثر حاليًّا لجميع المواطنين والمقيمين دون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح.

تجدر الإشارة إلى أن مراكز اللقاح في محافظة ينبع وينبع الصناعية تواصل استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19" من خلال فريق مؤهل لتقديم خدمات التطعيم بلقاح كورونا كوفيد 19، وبما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، كما تشمل مراكز لقاحات هي: مركز لقاح طيبة بينبع البحر، ومستشفى الأنصاري التخصصي، والمركز الطبي بينبع الصناعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا