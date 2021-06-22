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رفضا تطعيمه بلقاح كورونا .. مراهق يقاضي والديه في إيطاليا

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رفضا تطعيمه بلقاح كورونا .. مراهق يقاضي والديه في إيطاليا رفضا تطعيمه بلقاح كورونا .. مراهق يقاضي والديه في إيطاليا

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كشف المتحدث باسم رابطة محامي العائلات في توسكانا الإيطالية، جياني بالديني، أن أحد القاصرين من فلورنسا الإيطالية، لجأ إلى المحامين بسبب عائلته، التي تمنعه من التطعيم ضد المستجد.

وقال المحامي نقلا عن القاصر إن والديه لم يمنحاه إذنًا كتابيًا بالتطعيم، مشيرا إلى أن المراهق لا يمكنه اختيار محامٍ بشكل مباشر، ولا يمكنه تلقي التطعيمات دون وثيقة سماح من والديه، اللذين يعتبران اللقاحات غير آمنة، ويصفانها بالمثيرة للاشمئزاز.

وأوضح المسؤول أنه سيحاول التحدث مع الوالدين لتغيير رأيهما؛ قبل أن يتم تحويل القضية إلى محكمة الأحداث.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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