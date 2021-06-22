انعقاد عمومية محكمة النقض لاختيار قضاة جُدد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجُدد للالتحاق بالمحكمة.

بدأ «شوضة» كلمته، بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين «اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين»، كما أثنى على نواب وقضاة «النقض» فيما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المنصرم رغم جائحة كورونا التي «عصفت بالعالم أجمع»، داعيًا أن «يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء».