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وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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تلقى رسالة من وزير الخارجية المصري ناقش فيها الموضوعات المشتركة

وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، وذلك في مقر وزارة الخارجية النمساوية في فيينا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم مناقشة أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

على جانب آخر تلقى فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية، من وزير خارجية جمهورية العربية سامح شكري.

تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما حضر الاستقبال سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي نظيره النمساوي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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