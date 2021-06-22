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"نيوم" نموذجاً.. البرامج والمشروعات السياحية تسهم في تطوير المدن
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
"السديس": اهتمام ولاة الأمر بالحرم نهجٌ يسير عليه كل قادة المملكة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
"واتساب" يطرح ميزة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بـ"سناب شات"
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
"الغامدي" يتفقّد محجر ومختبر البيئة بميناء جدة الإسلامي ويطّلع على جاهزيته
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
قائد مسيرة "عُمان الجديدة" هيثم بن طارق.. رجل الدبلوماسية والثقافة
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الأحد 11 يوليو 2021 12:26 مساءً
ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء
-
الأحد 11 يوليو 2021 12:21 مساءً
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير»
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
إعادة تمثيل أحداث اليوم الأول من الحرب الوطنية العظمى في قلعة بريست
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:00 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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