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تحت شعار «في القراءة.. حياة».. 1218 ناشرًا وجهة رسمية يشاركون في معرض الكتاب

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تحت شعار «في القراءة.. حياة».. 1218 ناشرًا وجهة رسمية يشاركون في معرض الكتاب تحت شعار «في القراءة.. حياة».. 1218 ناشرًا وجهة رسمية يشاركون في معرض الكتاب

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ينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الاستثنائية المقبلة الـ52 تحت شعار «في القراءة.. حياة» يوم 30 يونيو المقبل ويستمر حتى 15 يوليو.

ومن المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وسيفتتح المعرض أبوابه للزائرين يوم 1 يوليو.

ويقام المعرض بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم 675 جناحًا، ويشارك فيه 1218 ناشرًا وجهة رسمية وأجنبية وتوكيلات للناشرين، حيث يضم 823 ناشر و395 توكيلا، كما يشارك بالمعرض 25 دولة منهم 7 دول أفريقية و12 دولة أسيوية و5 دول أوروبية.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء الكتب وحثهم على القراءة حيث سيتراوح سعر الكتاب من حنيه إلى 20 حنيه.

كما تم استخداث المنصة الإلكترونية والتي ستقدم كل الفعاليات الثقافية والندوات، بالإضافة إلى عرض أفلام ومسرحيات لمتابعي المعرض، وتم توفير 11 خط أتوبيس تعمل بها 118 سيارة لخدمة جمهور المعرض وتوفير خدمة نقل مجانية من وإلى محطة مترو أرض المعارض.

ويشمل البرنامج الثقافى للمعرض 7 محاور، وهم أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية والقضايا الثقافية والأقلام الإبداعية والشعر والشعراء واللقاءات الفكرية والعروض المسرحية والسينما، وسيتم بثها جميعًا على المنصة الإلكترونية للمعرض.

المصرى اليوم

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