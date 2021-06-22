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أعلن الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب الثلاثاء، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب لن يستقبل سوى 100 ألف زائر يومي وأنه في حالة اكتمال العدد لم يسمع بدخول لى زائر.

وأكد خلال مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب ان الاعداد المعرض استغرق سنة وستة اشهر كاملة وتم بحث كل السيناريوهات المحتملة حفاظا على الصحة.

وأضاف أن جمهور معرض الكتاب يصعب التحكم في حركتهم على الأرض، موضحًا أن التواجد بداخل المعرض لا يشبه التواجد في المسرح أو قاعة سينما، لهذا كان الأسلم للناس هو عدم إقامة فعاليات على أرض الواقع تجنبًا لحدوث تجمعات وحفاظا على التباعد الاجتماعي.