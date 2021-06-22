أخبار عاجلة

ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء -
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء -
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور) -
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير» -
إزالة مخالفة تعدي على الأرض الزراعية بقرية قلوصنا في المنيا -
ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب -
قنا : وصول 5 سيارات بتكلفة 11 مليون جنيه لخدمة الصرف الصحي -
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية» -
رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ -
صحة الشرقية تناقش آليات تطبيق منظومة الشراء الموحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

هبوط بمنتصف التداول .. في الثلاثاء 22 يونيو 2021

Print
هبوط بمنتصف التداول .. سعر الذهب في السعودية الثلاثاء 22 يونيو 2021 هبوط بمنتصف التداول .. في الثلاثاء 22 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع سعر الذهب في السعودية، بمنتصف التداول اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وسجل عيار 24 الذي يعد أعلى العيارات الذهبية في ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى سعر 214.07 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 124.87 ريال.

وذكر معهد التمويل الدولي، إن السعودية تسير بخطى ثابتة على طريق الانتعاش مع زيادة رؤوس أموال وافدة للاستثمار، وتوقع المعهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال العام الجاري 2021 بعد انكماش 7.2% خلال العام الماضي، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2% عام 2021 و1.3% للعام المقبل مدفوعاً بالنمو غير النفطي 3% و9.3% على التوالي.

ووفقاً للمعهد ستدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة الكبيرة، فيما ستظل السياسات النقدية متيسرة حتى يتعافى بشكل جيد، متوقعاً زيادة تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، وأن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي نحو 453 مليار دولار متجاوزة 250 مليار دولار المقدرة لحماية ربط الريال من المضاربة

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السعودية منتصف اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

214.07 ريال

$57.09

سعر الذهب عيار 22

196.23 ريال

$52.33

اسعار الذهب عيار 21

187.31 ريال

$49.95

اسعار الذهب عيار 18

160.55 ريال

$42.82

سعر الذهب عيار 14

124.87 ريال

$33.30

سعر الذهب عيار 12

107.03 ريال

$28.54

اسعار أوقية الذهب

6،658 ريال

$1،775

اسعار جنيه الذهب

1،499 ريال

$399.62

اسعار كيلو الذهب

214،068 ريال

$57،087

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021