وزير التعليم: جهات سيادية تؤمن امتحانات الثانوية العامة النهائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية المقرر انطلاقها شهر يوليو القادم سيتم تأمينها تماما من جهات سيادية ولا مجال لتسريب الامتحانات، مضيفا أن كل من يدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة التجريبية كاذب.

وقال «شوقى» في تصريحات عبر جروب «أولياء أمور مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، الثلاثاء، إن الوزارة تنشر بنفسها جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية على موقعها الرسمي لاتاحتها للجميع ولمساعدة طلاب المنازل في بيوتهم وليس امتحانا نهائيا يمكن أن يقال على تداوله وصف تسريب.

وأضاف أنه على الجميع ان يطمئنوا لأن امتحانات الثانوية العامة النهائية لها أسلوب تأمين مختلف مثل كل عام وأكثر ،أما نشر امتحانات يونيو ٢٠٢١ التجريبية لطلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، هدفه تدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديد والتعود على الإجابة بنظام البابل شيت.

وطالب شوقى بعدم وصف الامتحان بالسهل أو الصعب، وعدم الحديث عما يتعلق بالمدد الزمنية للامتحان وما شابه ذلك، لأن هذا الكلام يخص خبراء التقييم ولا يخص من يتم تقييمه ولا يخص أيضا أولياء الأمور.

وأضاف وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد يضع أسئلتها المئات من الخبراء وليس مستشاري المواد، وذلك في منظومة محكمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية لبناء بنوك أسئلة معيارية لها مواصفات دقيقة ومستويات صعوبة مدروسة ولها معايير دقيقة، وليست مثل الماضي .

ونشر وزير التعليم رسالة من احدى طالبات الثانوية العامة قالت فيها: «شكرا ع امتحان الاحياء الاسئله كانت حلوه وليست تعجيزية»، مشيرا إلى أن هذه رسالة من طالبة مصرية مما يؤكد أن موضوع صعوبة الأسئلة مسألة نسبية تماما.

وأضاف أن الهدف من أي امتحان هو تحديد مستويات الطلاب وليس أن يحصل كل طالب على ١٠٠٪؜ أو ما يعرف بــ «تقفيل الامتحان»، مع ملاحظة أن الامتحان موحد للكل يعني مستوى الصعوبة على الكل والمنافسة عادلة تماما.

واستكمل قائلا: أرجو نصح طلاب الثانوية العامة بالتدريب على الامتحانات من خلال «منصة حصص مصر» و«قناة مدرستنا 2» و«منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري» على التابلت، وذلك للتعود على شكل الأسئلة الجديد التي تقيس عمق الفهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنشر جميع امتحانات الثانوية العامة التجريبية التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة حاليا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ورد شوقى على تساؤلات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة حول الحذف المفاجئ لبرنامج 3 D calculator من على التابلت الخاص بـالطلاب الدارسين بشعبة علمي رياضة، رغم ان هذا البرنامج كان يساعدهم في حل مسائل الهندسة الفراغية ،قائلا: القانون يقتضي التكافؤ في المصادر المتاحة بين طلاب الثانوية العامة المنازل الذين لا يمتلكون تابلت والطلاب الاخرين ممن يملكون التابلت، ولذلك رأينا أننا لا نستطيع توفير برامج مساعدة على التابلت لهذا السبب القانوني.

وأضاف: من ناحية أخرى فإن الأسئلة لا تحتاج هذه الادوات لقياس فهم الطالب لمخرجات التعلم ولذلك تم رفعه من التابلت.

وعبر شوقي عن استيائه الشديد من تدخل بعض أولياء الأمور في صميم عمل وزارة التربية والتعليم وخبراءها بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة، قائلا: أتمنى ألا نتجادل عن اشياء من اختصاص الوزارة، واتمنى أن نتفهم أن هناك أمورا إدارية لا يعلمها الجميع وتكلفة مادية وأمور تأمينية وقانونية وراء كل قرار تتخذه وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة بجانب الهدف الاكاديمي.

وأضاف: امتحانات الثانوية العامة ستعقد بنفس اسلوب البابل شيت الذي رآه الطلاب في الامتحانات التجريبية، وقد قدمت الوزارة كل ما تستطيع من حلول لمساعدة الطلاب، واصبح لا داعي للجدل والافضل ان يهتم الابناء بالتعلم فقط.