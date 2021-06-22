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استمرار تطهير وتعقيم لجان الامتحانات بشمال سيناء

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استمرار تطهير وتعقيم لجان الامتحانات بشمال سيناء استمرار تطهير وتعقيم لجان الامتحانات بشمال سيناء

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أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء على ضرورة الاستمرار في تطهير وتعقيم لجان الامتحانات المختلفة لمواجهة .. مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على الطلاب ورؤساء وأعضاء اللجان والعاملين بكل لجنة قبل وبعد كل امتحان طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إنه تم توجيه الجهات المختلفة للتطهير والتعقيم.. مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة.. حيث تتولى مديرية الطب البيطرى والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة، وتتولى مديرية الشباب والرياضة تطهير وتعقيم مدارس ولجان واستراحات ، ويتولى مجلسى مدينتى الشيخ زويد ونخل تطهير وتعقيم المدارس واللجان والاستراحات الواقعة في نطاق كل مجلس مدينة .

ومن جانبه، أعلن عمر على محمد مدير فرع الهلال الأحمر بالعريش أنه تم التنسيق مع الدكتور حسن البيك مدير عام الطب البيطرى في تطهير وتعقيم لجان الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية المقرر منذ بداية اجرائها اعتبارا من يوم السبت الماضى.. مع الاستمرار في تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان حفاظا على الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين وباقى العاملين.. علاوة على تطهير وتعقيم مراكز توزيع الأسئلة والكونترولات واستراحات اقامة رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وهشام الخولى نائب المحافظ، وتحت اشراف ومتابعة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .

المصرى اليوم

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