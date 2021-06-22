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«مياه الإسكندرية» تنظم حملة توعية لمصطافين شاطئ السرايا العام

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«مياه الإسكندرية» تنظم حملة توعية لمصطافين شاطئ السرايا العام «مياه الإسكندرية» تنظم حملة توعية لمصطافين شاطئ السرايا العام

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وجه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إدارة التوعية بتكثيف حملات التوعية لأهالى محافظة الإسكندرية والمصطافين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب، وعدم الإسراف في استخدامها.

ونفذت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالتعاون مع جمعية «شباب عرب تنمية المجتمع» والإدارة العامة للوعى البيئى بشركة الصرف الصحى حملة توعية بشاطئ السرايا العام لحث المصطافين والعاملين بالشواطئ على أهمية الحفاظ على المياه وسبل ترشيدها والحفاظ على الشواطئ من التلوث بالحد من إلقاء أو صرف المخلفات على الشاطئ.

وشملت أنشطة التوعية ألعاب فنية كالسلم والثعبان ومسابقات عن ترشيد المياه، وورش رسم وتلوين للأطفال وتوزيع جوائز للمصطافين، للحث على أهمية الحفاظ على المياه وتوزيع مطبوعات التوعية للتنوية عن الخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات والرد على تساؤلات وإستفسارات المصطافين عن كل ما يتعلق با لمياه.

المصرى اليوم

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