ضبط 11 شخصًا بحوزتهم 9 أسلحة نارية وذخيرة بطوخ

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، الثلاثاء، القبض على 11 شخصًا بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى وكميات من الذخيرة المختلفة الأنواع خلال حملة مكبرة استهفدت قرى دائرة المركز كما أسفرت الحملة عن ضبط 26 تاجر مخدرات وتحريز 19 قضية وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة استهدفت بعض قرى دائرة المركز اسفرت عن ضبط 11 عاطلا بحوزتهم 9 قطع سلاح نارى وذخيرة وضبط 26 تاجر مخدرات و19 قضية أخرى وضبط 5 قطع سلاح أبيض كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7261 حكما قضائيا متنوعا.

تم تحريز المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.