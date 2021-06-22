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محمد رشاد: الناشر العربي حريص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ()

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محمد رشاد: الناشر العربي حريص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو) محمد رشاد: الناشر العربي حريص على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ()

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قال الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب إن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الاستثنائية الـ52 له ذائقة خاصة تختلف عن كل المعارض، لأن الناشر العربي حريص على للمشاركة.

وأضاف الناشر محمد رشاد خلال مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، أن لبنان رغم وضعها فإن هناك 39 مشارك منها، وسوف يتم معاملة الناشر اللبناني نفس معاملة الناشر المصري من حيث الدفع بالجنيه.

وأكد «رشاد» أن هناك عدد من الناشرين سيشاركون بصفتهم موزعين، لافتًا إلى أن معرض الكتاب هو المعرض الوحيد الذي يلتقي فيه كل مصنعي الكتب، من رسامين وموزعين ومصدري الكتب والطباعة.

من جانبه، أعلن الدكتور شوكت المصري، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض الكتاب سيهتم بـ7 محاور، مشيرًا إلى أن المعرض سيضم لقاءات فكرية مع أدباء ومفكرين من داخل وخارج عبر منصة زووم.

ولفت «المصري» إلى وجود عروض سينمائية ومسرحية على المنصة الإلكترونية للمعرض، بالإضافة إلى 14 فيلم كارتون نادرًا من التسعينات من إنتاج الري والثقافة.

وأكد على وجود هذه الأعمال على المنصة من يوم 1 يوليو وحتى 15 يوليو، فيما ستعرض بعد ذلك على قناة الوزارة.

المصرى اليوم

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