"القصبي": نسعى للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز

★ ★ ★ ★ ★

خلال تفقّده فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية

تفقّد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية، والتقى بمدير الفرع خالد السديري ومديري وموظفي فروع الوزارة والهيئات التابعة لها.

واطلع "القصبي" على سير العمل بأقسام وهيئات الوزارة، واستمع إلى الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التطوير في المنظومة الإعلامية بالمنطقة.

وأكد الوزير "القصبي" سعي الوزارة للوصول لأفضل الممارسات المهنية الاحترافية لصناعة محتوى إعلامي مميز ومؤثر من خلال منظومة الإعلام.