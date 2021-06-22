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ملياردير بريطاني يستعد للانطلاق إلى الفضاء
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الأحد 11 يوليو 2021 12:21 مساءً
محافظ شمال سيناء يؤكد على تفعيل دور رؤساء مجالس المدن والأحياء
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
لتقديم الرعاية الطبية ..السجون توجه قافلة طبية نزلاء سجنى «معسكر العمل وجنوب التحرير»
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الأحد 11 يوليو 2021 12:20 مساءً
إزالة مخالفة تعدي على الأرض الزراعية بقرية قلوصنا في المنيا
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
ارتفاع أسعار الدواجن.. و«الفلاحين» توضح الأسباب
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
قنا : وصول 5 سيارات بتكلفة 11 مليون جنيه لخدمة الصرف الصحي
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض تناغمات لعميدة «التربية الفنية»
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
رصف مداخل المنطقة الصناعية بالشروق وصيانة كبارى المشاة في طوخ
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
صحة الشرقية تناقش آليات تطبيق منظومة الشراء الموحد
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الأحد 11 يوليو 2021 12:19 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تعرف على "هالك" الباكستاني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 03:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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