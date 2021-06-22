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أول فريق لكرة القدم النسائي لطالبات مطروح يشارك في بطولة أبوقير الشبابية

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أول فريق لكرة القدم النسائي لطالبات مطروح يشارك في بطولة أبوقير الشبابية أول فريق لكرة القدم النسائي لطالبات مطروح يشارك في بطولة أبوقير الشبابية

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صرح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم أنه تم تشكيل فريق لكرة القدم النسائية من طالبات المدارس بمحافظة مطروح ليكون ممثلا للمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

واضاف وكيل الوزارة أن المشاركة الأولي للفريق جاءت في بطولة كوني متميزة والتي تقام مبارياتها بملاعب المدينة الشبابية في ابي قير بمدينة الإسكندرية بمشاركة الفرق النسائية لعدة مديريات تعليمية.

وأكد أن ذلك يعد السابقة الأولي في تاريخ تعليم مطروح وذلك في إطار اهتمام الدولة بممارسة الفتيات للرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة.

وأوضح وكيل الوزارة أن البطولة النسائية تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لانتقاء أفضل العناصر كنواة للمنتخبات والاندية.

وأكد سلامة أن المشاركة الأولي لفريق تعليم مطروح تأتي انطلاقا من أهمية الرياضة في حياة الإنسان وفي ظل اهتمام الدولة بالنهوض بكرة القدم النسائية التركيز على السن الصغيرة في المدارس الابتدائية لإنشاء قاعدة سليمة للعبة في .

المصرى اليوم

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